«Химки» вошли в топ-5 самых результативных команд в мире

Международная организация баскетбола ФИБА опубликовала отчёт за сезон-2019/2020, в котором сравнила различные показатели ведущих национальных чемпионатов мира. В числе них оказалась и Единая лига ВТБ.



Среди всех чемпионатов, указанных в отчёте ФИБА, подмосковные «Химки», набиравшие в среднем 95,2 очка за игру, стали четвёртой командой в мире по результативности после китайского «Гуандун Тайгерс» (100,8 очка), австралийского «Мельбурн Финикс» (95,4 очка) и польской «Зелёна-Гуры» (95,3 очка в чемпионате Польши), которая также является участником Единой лиги ВТБ.

Цифры, на которые также стоит обратить внимание.

Единая лига ВТБ — лучшая в Европе по результативности.

Средняя результативность команд Единой лиги ВТБ в сезоне-2019/2020 составила 84,9 очка, что является лучшим показателем в Европе. Ближайший преследователь — немецкая Бундеслига — отстает на 0,5 очка.



Помимо этого Лига ВТБ с 84,9 очка занимает третье место в мире, уступая лишь Австралии и Китаю. Всего в 121 игре прошлого сезона было 28 случаев, когда команда достигала отметки в 100 набранных очков. Помимо этого в пяти матчах сразу две команды имели трёхзначное количество очков.

В Единой лиге ВТБ выступает много опытных баскетболистов.

Средний возраст игроков Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне составил 27,3 года, что стало четвёртым местом в мире (наряду с чемпионатом Италии) после Японии, Греции и Испании.



На момент приостановки сезона в Лиге ВТБ играли 60 баскетболистов старше 30 лет, среди них — 6 баскетболистов старше 35 лет: Лукаш Кошарек («Зелёна-Гура»), Кристиан Кангур («Калев»), Лоренцо Уильямс («ПАРМА»), Костас Каймакоглу (УНИКС), Сергей Моня («Химки»), Владимир Веремеенко («Цмоки-Минск»).



Помимо этого саратовский «Автодор» на сезон-2019/2020 заявил 46-летнего форварда Андрея Сепелёва — самого опытного участника чемпионата.

В Единой лиге ВТБ местных игроков больше половины от общего числа баскетболистов.

В прошлом сезоне Единая лига ВТБ была одним из немногих европейских чемпионатов, в котором число местных баскетболистов превышало число иностранных игроков — 51,2% против 48,8%.



Наибольший процент местных баскетболистов среди российских команд был у «Нижнего Новгорода» (62,5% россиян), «Локомотива-Кубань» (61,1% россиян) и «ПАРМЫ» (55,6% россиян).



На старте нового сезона показатель «Нижнего Новгорода» вырос до 76,9%, из 13 заявленных баскетболистов — 10 россиян.

В Единой лиге ВТБ выступают игроки из 24 стран.

Несмотря на то что в Единой лиге ВТБ участвует всего 13 команд, турнир является одним из самых интернациональных в мире. В прошлом сезоне в чемпионате приняли участие игроки из 24 разных стран, это шестое место в мире и пятое в Европе.

В сезоне-2019/2020 играли баскетболисты из Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Исландии, Италии, Казахстана, Кубы, Латвии, Литвы, Македонии, Мексики, Нигерии, Польши, Пуэрто-Рико, России, Сенегала, Сербии, США, Франции, Хорватии, Швеции и Эстонии.



В сезоне-2020/2021 в турнире впервые принял участие баскетболист из Дании — защитник «Зелёна-Гуры» Иффе Лундберг.

В Единой лиге ВТБ почти 11% игроков не старше 21 года.

Несмотря на то что в Единой лиге ВТБ много опытных баскетболистов, более 10% заявленных баскетболистов в сезоне-2019/2020 составляли игроки не старше 21 года. Для сравнения, в чемпионате Испании этот показатель равен всего лишь 6,4%.

Наибольшее число молодых баскетболистов выступало в составе саратовского «Автодора» — девять игроков. Среди них — участник Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ—2019 Никита Михайловский и победитель Слэм Данк Контеста—2020 Александр Петенёв.