В «Барселоне» отреагировали на разгромную победу с рекордной разницей в сезоне

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Фенербахче» (97:55).



«Поздравляю наших игроков и болельщиков с прекрасным результатом. У нас был очень хороший матч с командой, которая обычно пытается поломать игру соперника. Им очень трудно забить из-за роста и атлетичности их баскетболистов. Но, в принципе, в это раз мы доминировали на всех позициях в плане физики, что стало ключом к победе. Приятно, что все наши игроки внесли свой вклад. Это и есть наш путь. Мы должны продолжать.

Мы знали, что забивать будет трудно. Поэтому каждый из моих игроков выходил на площадку, ставя командные взаимодействия на первое место. Нужно признать, что отсутствие Нандо Де Коло очень важно для них, но я думаю, что прежде всего мы должны быть довольны результатом приложенных усилий», — цитирует Ясикявичюса сайт Евролиги.

Разница в счёте «+42» стала самой крупной для матчей Евролиги в этом году.



«Мы проделали потрясающую работу, как в нападении, так и в защите, играя против очень хорошей команды, и позволили им набрать лишь 55 очков. Я действительно горжусь тем, как мы действовали в этом матче. Нам просто нужно продолжать работать таким же образом. Мы знаем, на что способны. Нужно продолжать совершенствоваться. Конечно, у нас есть возможности стать лучше», — добавил лидер «Барселоны» Никола Миротич.