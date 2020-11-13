Гомельский — о ЦСКА: непонятно, кто более близок к разрыву контракта — тренер или игрок

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился своим мнением по поводу появившейся в СМИ информации о конфликте между главным тренером ЦСКА Димитрисом Итудисом и защитником Майком Джеймсом.
«Сейчас не советские времена. И кто больше близок к расторжению контракта — тренер или игрок, — не совсем понятно. Конфликт между тренером и ведущим игроком — не редкость в спорте. Но, если у тренера есть голова на плечах, то он найдёт способ уладить такой конфликт без потери авторитета», — написал Гомельский на своём сайте.
ЦСКА накануне со счётом 89:86 обыграл испанскую «Басконию» в матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Джеймс пропустил встречу. После этого греческое издание Gazzetta сообщило о конфликте Джеймса и Итудиса, который произошёл на тренировке 10 ноября. Свидетелями инцидента стали другие игроки красно-синих и тренерский штаб. Предположительно, после этого руководство ЦСКА начало рассматривать возможность расторгнуть контракт с Джеймсом.
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