«Зенит» с двузначной разницей обыграл АСВЕЛ

В Лионе завершился матч восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный АСВЕЛ принимал «Зенит».

Первая четверть прошла в равной борьбе и при низкой результативности. Немного удачливее в ней оказался «Зенит» — 12:11. К большому перерыву преимущество «Зенита» выросло до 7 очков, при этом подопечные Паскуаля продолжали здорово играть в обороне — 28:21.

В третьей десятиминутке АСВЕЛ не сумел приблизиться к соперникам — 44:37. В заключительном игровом отрезке хозяева попытались наверстать упущенное, но «Зенит» вовремя реагировал на рывки АСВЕЛа и одержал уверенную победу — 66:53.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 14 очков, у АСВЕЛа 14 очков на счету Шарля Каюди.