«Зенит» с двузначной разницей обыграл АСВЕЛ
В Лионе завершился матч восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный АСВЕЛ принимал «Зенит».
Первая четверть прошла в равной борьбе и при низкой результативности. Немного удачливее в ней оказался «Зенит» — 12:11. К большому перерыву преимущество «Зенита» выросло до 7 очков, при этом подопечные Паскуаля продолжали здорово играть в обороне — 28:21.
В третьей десятиминутке АСВЕЛ не сумел приблизиться к соперникам — 44:37. В заключительном игровом отрезке хозяева попытались наверстать упущенное, но «Зенит» вовремя реагировал на рывки АСВЕЛа и одержал уверенную победу — 66:53.
Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, набравший 14 очков, у АСВЕЛа 14 очков на счету Шарля Каюди.
Евролига. Регулярный чемпионат. 6-й тур
13 ноября 2020, пятница. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
53 : 66
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
АСВЕЛ: Кауди - 14, Лайти - 10, Фалль - 10, Ломаж - 8, Лякомб - 5, Дьо - 2, Фримен - 2, Ябуселе - 2, Бако, Нуа, Стразель, Хэйс
Зенит: Томас - 14, Пойтресс - 12, Бэрон - 9, Гудайтис - 9, Понитка - 9, Холлинс - 8, Пангос - 4, Риверс - 1, Зубков, Пушков, Фридзон, Хвостов
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