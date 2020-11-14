«Бавария» уверенно обыграла «Валенсию», «Реал» с трудом вырвал победу в Сербии

Завершились три матча 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Црвена Звезда» дома проиграла «Реалу» — 67:73 (26:21, 16:15, 11:23, 14:14). Джордан Лойд (22 очка) и Кори Уолден (16 очков) стали лучшими по статистике у хозяев. В составе «Реала» двузначную результативность покорили Трэй Томпкинс (14 очков) и Энтони Рэндольф.

«Панатинаикос» на своей площадке уступил «Анадолу Эфесу» — 77:80 (22:21, 18:15, 14:23, 23:21). У «Панатинаикоса» выделились Шелвин Мэк (18 очков), Георгиос Папаяннис (16 очков), Яннис Папапетру (12 очков) и Аарон Уайт (11 очков 8 подборов). В составе победителей, игравших без лидера Шейна Ларкина, выделился Василие

Мицич (33 очка).

«Бавария» дома победила «Валенсию» — 90:79 (21:18, 16:21, 25:21, 28:19). Лучшими у победителей стали Владимир

Лучич (22 очков, 7 подборов) и Пауль Цизер (20 очков). В составе «Валенсии» 18 очков набрал Клемен Препелич.