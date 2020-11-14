Гомельский: если у тренера есть голова на плечах, он найдёт возможность разрешить конфликт
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о конфликте главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса и лидера «армейцев» Майка Джеймса. Из-за напряжённых отношений американец был отстранён от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией».
«Конфликт тренера со звёздным игроком — часто встречающееся ситуация в командных видах спорта. Но, если у тренера есть голова на плечах, а его амбиции и самомнение не застилают глаза и чувство целесообразности, то он (тренер) всегда найдёт возможность такой конфликт разрешить с пользой для дела",- написал Гомельский на своём сайте.
По сведениям источников, конфликт Итудиса и Джеймса начался после того, как тренер сделал Майку резкое замечание.
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