«Лейкерс» выставили на обмен одного из самых именитых игроков команды

«Лос-Анджелес Лейкерс» сделали доступным для обмена атакующего защитника Дэнни Грина, сообщает Hoop Central.

«Лейкерс» обсудят варианты обменной сделки с участием Дэнни Грина со всеми заинтересованными командами", — отмечает источник.

Грин ранее выражал намерение остаться в «Лейкерс» на следующий сезон. Защитник надеялся, что руководство клуба не станет проводить численные изменения в составе.

Грин неудачно провёл плей-офф сезона, не оправдав контракт на $ 15 млн на сезон, в результате чего фанаты «Лос-Анджелес Лейкерс» создали петицию в социальных сетях, в которой потребовали не вручать ему чемпионский перстень. В составе «Лейкерс» Грин стал чемпионом НБА третий раз за карьеру. Ранее он выигрывал титул с «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс».