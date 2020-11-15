«Лейкерс» выставили на обмен одного из самых именитых игроков команды

«Лос-Анджелес Лейкерс» сделали доступным для обмена атакующего защитника Дэнни Грина, сообщает Hoop Central.
«Лейкерс» обсудят варианты обменной сделки с участием Дэнни Грина со всеми заинтересованными командами", — отмечает источник.
Грин ранее выражал намерение остаться в «Лейкерс» на следующий сезон. Защитник надеялся, что руководство клуба не станет проводить численные изменения в составе.
Грин неудачно провёл плей-офф сезона, не оправдав контракт на $ 15 млн на сезон, в результате чего фанаты «Лос-Анджелес Лейкерс» создали петицию в социальных сетях, в которой потребовали не вручать ему чемпионский перстень. В составе «Лейкерс» Грин стал чемпионом НБА третий раз за карьеру. Ранее он выигрывал титул с «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс».
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