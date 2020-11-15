Джеймс Харден близок к объединению с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом в «Бруклине»

«Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс» ведут переговоры о возможном обмене с участием защитника Джеймса Хардена, сообщает Clutch Points.



«Нетс» предлагают за Хардена Спенсера Динуидди, Кариса Леверта, Торина Принса и Джарретта Аллена. Если стороны придут к соглашению, о заключении сделки официально объявят не раньше 22 ноября, когда будет позволено проводить трансферы.



Ранее сообщалось, что звёзды «Хьюстона» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук серьёзно обеспокоены направлением развития франшизы. Уэстбрука запросил обмен из клуба. Харден изначально не собирался уходить из команды, но называл «Бруклин», «Филадельфию» и «Майами» как приоритетные варианты продолжения карьеры, если руководство клуба решит с ним расстаться. Аналитик НБА Кендрик Перкинс сообщал об особом желании Хардена объединиться с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом в «Нетс».