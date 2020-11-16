Аналитик: Расселла Уэстбрука уже нет в «Рокетс». Всё кончено, команда будет зачищена

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс спрогнозировал уход звёздных защитников Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука из «Хьюстон Рокетс» с последующей чисткой состава и перестройкой команды.

«Пора всё зачистить. Рассела Уэстбрука уже нет в команде, он не вернётся. Как только он попросил обмен, а я знаю Расселла Уэстбрука, всё кончено. Джеймс Харден не может просто сидеть, ждать и смотреть, что клуб получит взамен, потому что компенсация будет не той, которая поможет ему в чемпионской гонке. „Рокетс“ не смогут выменять того, кто имеет такую ​​же ценность. как Рассел Уэстбрук, чтобы иметь возможность выиграть титул.



Эти двое парней достигли той точки в своей карьере, когда они добились всего на индивидуальном уровне. Они выиграли титул MVP, они были лучшими скорерами НБА. Им осталось только выиграть титул. Если вы обменяете Расселла Уэстбрука, то не получите ничего ценного обратно. Поэтому Джеймс Харден не собирается сидеть и перестраиваться вместе с „Хьюстоном“. На месте Джейма Хардена после обмена Уэстбрука я бы поговорил с владельцем, генеральным менеджером и тренерским штабом. Я бы сказал, что моё время в команде истекло. Сказал бы, что пора идти дальше и мне нужно новое место, где я смогу конкурировать и выиграть титул. „Рокетс“ придётся обменять Уэстбрука и Хардена, так что команда будет зачищена», — приводит слова Перкинса Parlons Basket.