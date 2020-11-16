«Нью-Йорк» использует Уэстбрука как приманку для другой суперзвёздной цели

Президент «Нью-Йорк Никс» Леон Роуз не намерен предлагать большую компенсацию за приобретение разыгрыващего «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука, а использует его в качестве приманки, чтобы «Оклахома-Сити Гром» снизила свои требования по трансферу Криса Пола, сообщает журналист New York Post Марк Берман. Главный тренер «Никс» Том Тибодо в большей степени хочет видеть в качестве стартового разыгрывающего Пола, а не Уэстбрука.
Источники сообщают, что Уэстбрук уже давно дал понять, что хотел бы видеть значительные изменения в культуре «Рокетс». В частности, его стремление к большей ответственности, дисциплине и структуре в команде было предметом переговоров с руководством клуба. На протяжении всего сезона Уэстбрук призывал Джеймса Хардена к ответственности и дисциплине. В итоге между близкими друзьями возникали словесные перепалки.
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