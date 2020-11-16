Игрок «Лейкерс» расторгнет контракт с клубом

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли откажется от опции продления контракта на сезон-2020/2021 и выйдет на рынок свободных агентов, сообщает Lakers Daily.



За сезон-2020/2021 Брэдли должен получить $ 5 млн. В прошлом сезоне Брэдли набирал в среднем 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи за игру при точности трёхочковых 36,4%. Эйвери получил от клуба перстень чемпиона НБА, хотя не участвовал в рестарте по семейным причинам.

Ранее разыгрывающий «Лейкерс» Рэджон Рондо выставил непомерные финансовые запросы к организации, у которого нет свободных средств в платёжной ведомости. «Лейкерс» выменяли из «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающего Денниса Шрёдера с пониманием того, что Рондо покинет клуб и продолжит карьеру в другом месте.