Стартовый игрок «Лейкерс» отказался от крупного контракта и вышел на рынок

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп решил отказаться от опции продления контракта и вышел на рынок свободных агентов, сообщает инсайдер Шамс Чарания.



За сезон-2020/2021 Колдуэлл-Поуп мог получить $ 8,4 млн. Ожидается, что Колдуэлл-Поуп будет интересен нескольким клубам НБА после открытия рынка. Команды лиги ценят тот факт, что защитник готов рассматривать различные предложения.



Средние показатели игрока стартовой пятёрки в прошлом сезоне составили 9,3 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи. Ранее разыгрывающий «Лейкерс» Рэджон Рондо выставил непомерные финансовые запросы к организации, у которой нет свободных средств в платёжной ведомости. «Лейкерс» выменяли из «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающего Денниса Шрёдера с пониманием того, что Рондо покинет клуб и продолжит карьеру в другом месте.