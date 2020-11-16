Врачи поставили неутешительный диагноз Кристапсу Порзингису

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис пропустит начало сезона-2020/2021, восстанавливаясь после операции по поводу разрыва мениска правого колена, сообщает Clutch Points.



Порзингис должен приступить к работе на площадке с 1 января.



«Кристапс Порзингис вернётся в строй в ходе сезона. Мы очень внимательно относимся к тому, чтобы вернуть его в подходящее время. Мы не будем проявлять спешку. У нас есть долгосрочные планы», — заявил президент «Маверикс» Донни Нельсон.

Напомним, «Даллас» заинтересован в услугах форварда «Оклахома-Сити Тандер» Данило Галлинари, который выходит на рынок свободных агентов. Несколько агентов игроков НБА неофициально проинформировали «Маверикс» о том, что их клиенты заинтересованы в переезде в Даллас ради совместного выступления с Лукой Дончичем и Кристапсом Порзингисом.