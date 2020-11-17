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«Голден Стэйт» и «Милуоки» борются за решившего уйти из «Лейкерс» защитника

«Голден Стэйт» и «Милуоки» борются за решившего уйти из «Лейкерс» защитника
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс» претендуют на подписание атакующего защитника Эйвери Брэдли, решившего выйти из контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Брэдли отказался от опции продления контракта на сезон-2020/2021 и выйдет на рынок свободных агентов. За сезон-2020/2021 Брэдли мог заработать $ 5 млн. В прошлом сезоне Брэдли набирал в среднем 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи за игру при точности трёхочковых 36,4%. Эйвери получил от клуба перстень чемпиона НБА, хотя не участвовал в рестарте по семейным причинам.

Ранее разыгрывающий «Лейкерс» Рэджон Рондо выставил непомерные финансовые запросы к организации, у которой нет свободных средств в платёжной ведомости. «Лейкерс» выменяли из «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающего Денниса Шрёдера с пониманием того, что Рондо покинет клуб и продолжит карьеру в другом месте.

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