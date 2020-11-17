«Голден Стэйт» и «Милуоки» борются за решившего уйти из «Лейкерс» защитника

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс» претендуют на подписание атакующего защитника Эйвери Брэдли, решившего выйти из контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
Брэдли отказался от опции продления контракта на сезон-2020/2021 и выйдет на рынок свободных агентов. За сезон-2020/2021 Брэдли мог заработать $ 5 млн. В прошлом сезоне Брэдли набирал в среднем 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи за игру при точности трёхочковых 36,4%. Эйвери получил от клуба перстень чемпиона НБА, хотя не участвовал в рестарте по семейным причинам.
Ранее разыгрывающий «Лейкерс» Рэджон Рондо выставил непомерные финансовые запросы к организации, у которой нет свободных средств в платёжной ведомости. «Лейкерс» выменяли из «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающего Денниса Шрёдера с пониманием того, что Рондо покинет клуб и продолжит карьеру в другом месте.
- 17 ноября 2020
-
01:41
-
01:34
-
01:29
-
01:21
-
00:54
-
00:34
-
00:00
- 16 ноября 2020
-
23:19
-
22:41
-
22:33
-
22:30
-
21:23
-
20:02
-
19:53
-
19:34
-
18:57
-
18:26
-
17:31
-
17:17
-
17:11
-
17:00
-
16:31
-
16:19
-
15:31
-
14:28
-
13:27
-
12:41
-
12:35
-
11:52
-
10:27
-
09:45
-
09:40
-
09:33
-
09:22
-
09:21