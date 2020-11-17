Ченнинг Фрай: «Бакс» заполучили одного из моих любимых игроков, но не стали лучше

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением по поводу обмена разыгрывающего Джру Холидэя из «Нью-Орлеан Пеликанс» в «Милуоки Бакс».



«Бакс» заполучили одного из моих любимых игроков, но не стали лучше. Извините», – написал Фрай на своей странице в «Твиттере».



Один из пользователей социальной сети попросил объяснить такое мнение.



«Яннис Адетокунбо не умеет набирать очки», – ответил Фрай.



За Холидэя «Милуоки» помимо драфт-пиков отдал Эрика Бледсо и Джорджа Хилла. «Бакс» также согласовали переход защитника «Сакраменто Кингз» Богдана Богдановича. Подписание Богдана Богдановича и обмен Джру Холидэя говорят о том, что форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо планирует подписать новый супермаксимальный контракт на пять лет со своей командой, считает инсайдер Марк Стайн. При этом «Милуоки» удалось сбросить в «Пеликанс» балластный контракт Эрика Бледсо, который не оправдал четырёхлетнее продление с зарплатой $ 70 млн.