Ченнинг Фрай: «Бакс» заполучили одного из моих любимых игроков, но не стали лучше

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением по поводу обмена разыгрывающего Джру Холидэя из «Нью-Орлеан Пеликанс» в «Милуоки Бакс».
«Бакс» заполучили одного из моих любимых игроков, но не стали лучше. Извините», – написал Фрай на своей странице в «Твиттере».
Один из пользователей социальной сети попросил объяснить такое мнение.
«Яннис Адетокунбо не умеет набирать очки», – ответил Фрай.
За Холидэя «Милуоки» помимо драфт-пиков отдал Эрика Бледсо и Джорджа Хилла. «Бакс» также согласовали переход защитника «Сакраменто Кингз» Богдана Богдановича. Подписание Богдана Богдановича и обмен Джру Холидэя говорят о том, что форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо планирует подписать новый супермаксимальный контракт на пять лет со своей командой, считает инсайдер Марк Стайн. При этом «Милуоки» удалось сбросить в «Пеликанс» балластный контракт Эрика Бледсо, который не оправдал четырёхлетнее продление с зарплатой $ 70 млн.
- 17 ноября 2020
-
14:04
-
13:31
-
13:13
-
13:09
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:42
-
11:25
-
11:17
-
10:41
-
09:53
-
09:47
-
09:35
-
09:31
-
09:27
-
09:01
-
08:21
-
06:37
-
01:41
-
01:34
-
01:29
-
01:21
-
00:54
-
00:34
-
00:00
- 16 ноября 2020
-
23:19
-
22:41
-
22:33
-
22:30
-
21:23
-
20:02
-
19:53
-
19:34
-
18:57