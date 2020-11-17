Мэджик Джонсон назвал игрока, который станет открытием драфта

Легенда НБА Мэджик Джонсон выразил уверенность, что защитник Кассиус Стэнли станет главным открытием драфта нынешнего года.
«Стэнли со своим вертикальным прыжком на 111 сантиметров является одним из лучших с точки зрения атлетизма на драфте. Он трудолюбив в зале и хочет побеждать. В НБА он проявит себя лучше, чем на уровне колледжа», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
В NCAA Стэнли отыграл один сезон. Предполагается, что его выберут во 2-м раунде предстоящей церемонии.
Драфт НБА запланирован на 18 ноября. Под первым пиком будет выбирать «Миннесота Тимбервулвз». Дальнейший порядок выбора в первом раунде такой: «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» (повторение клубов связано с прошлыми обменами).
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