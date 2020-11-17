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Мэджик Джонсон назвал игрока, который станет открытием драфта

Мэджик Джонсон назвал игрока, который станет открытием драфта
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Мэджик Джонсон выразил уверенность, что защитник Кассиус Стэнли станет главным открытием драфта нынешнего года.

«Стэнли со своим вертикальным прыжком на 111 сантиметров является одним из лучших с точки зрения атлетизма на драфте. Он трудолюбив в зале и хочет побеждать. В НБА он проявит себя лучше, чем на уровне колледжа», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

В NCAA Стэнли отыграл один сезон. Предполагается, что его выберут во 2-м раунде предстоящей церемонии.

Драфт НБА запланирован на 18 ноября. Под первым пиком будет выбирать «Миннесота Тимбервулвз». Дальнейший порядок выбора в первом раунде такой: «Голден Стэйт Уорриорз», «Шарлотт Хорнетс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Уизардс», «Финикс Санз», «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бостон Селтикс», «Орландо Мэджик», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс», «Бруклин Нетс», «Майами Хит», «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Юта Джаз», «Милуоки Бакс», «Оклахома-Сити Тандер», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс», «Бостон Селтикс» (повторение клубов связано с прошлыми обменами).

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