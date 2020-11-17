«Портленд» хочет подписать 4-кратного участника Матча звёзд НБА

Руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» проявляет активный интерес к свободному агенту, четырёхкратному участнику Матча звёзд НБА Полу Миллсэпу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Кевин О'Коннор.

Инсайдер указывает, что, невзирая на то что Миллсэп уже прошёл пик карьеры, он по-прежнему обладает лидерским качествами и навыками в обороне, которые могут помочь орегонцам. В частности, О'Коннор указывает, что именно такого игрока не хватало «Портленду» в серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, минувший сезон 36-летний Миллсэп провёл в стане «Денвер Наггетс». В регулярном чемпионате он принял участие в 51 матче, набирая в них 11,6 очка, собирая 5,7 подбора и совершая 1,6 передачи. В плей-офф минувшего сезона на его счету 19 игр, в которых он собирал коллекцию из 8,0 очка и 4,7 подбора.