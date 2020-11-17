Джабари Паркер принял решение по дальнейшей карьере
Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Джабари Паркер принял решение продолжить карьеру в команде из Калифорнии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Баскетболист воспользовался опцией в контракте на следующий год. За сезон-2020/2021 он сможет заработать $ 6,5 млн.
Джабари Паркер — второй номер драфта НБА 2014 года. Тогда он был выбран командой «Милуоки Бакс». В Висконсине он провёл четыре сезона, но так и не смог стать лидером коллектива. После он выступал в «Чикаго Буллз», «Вашингтон Уизардс» и «Атланте Хоукс». В «Сакраменто» он оказался в ходе минувшего сезона.
В составе «Кингз» Джабари успел провести шесть встреч, набирая в них 8,5 очка, собирая 3,8 подбора и совершая 1,7 передачи.
- 17 ноября 2020
-
20:26
-
19:59
-
19:59
-
18:45
-
18:07
-
17:59
-
17:34
-
16:31
-
16:30
-
16:19
-
16:12
-
14:58
-
14:04
-
13:31
-
13:13
-
13:09
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:42
-
11:25
-
11:17
-
10:41
-
09:53
-
09:47
-
09:35
-
09:31
-
09:27
-
09:01
-
08:21
-
06:37
-
01:41
-
01:34
-
01:29
-
01:21
Партнерский контент