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Джабари Паркер принял решение по дальнейшей карьере

Джабари Паркер принял решение по дальнейшей карьере
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Джабари Паркер принял решение продолжить карьеру в команде из Калифорнии, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Баскетболист воспользовался опцией в контракте на следующий год. За сезон-2020/2021 он сможет заработать $ 6,5 млн.

Джабари Паркер — второй номер драфта НБА 2014 года. Тогда он был выбран командой «Милуоки Бакс». В Висконсине он провёл четыре сезона, но так и не смог стать лидером коллектива. После он выступал в «Чикаго Буллз», «Вашингтон Уизардс» и «Атланте Хоукс». В «Сакраменто» он оказался в ходе минувшего сезона.

В составе «Кингз» Джабари успел провести шесть встреч, набирая в них 8,5 очка, собирая 3,8 подбора и совершая 1,7 передачи.

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