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Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» от «Химок»

Паскуаль прокомментировал поражение «Зенита» от «Химок»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль прокомментировал поражение своей команды от «Химок» (83:88) в домашнем матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги, отметив, что подопечные вели на протяжении большей части встречи и могли рассчитывать на успех.

«Мы контролировали игру 37 минут. В первой половине мы играли значительно лучше, чем показывали цифры на табло. Но мы допускали много ошибок в обороне и „Химки“ наказывали нас, сокращая отставание. Во второй половине у нас была возможность снять вопрос о победителе, но мы не реализовали открытые броски и игра снова стала близкой. У „Химок“ отличное качество и игра сложилась в их пользу. Но победить могли и мы», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.

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