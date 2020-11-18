«Детройт» принял решение по Святославу Михайлюку
«Детройт Пистонс» активировал опцию на сезон-2020/2021 в контракте атакующего защитника Святослава Михайлюка, сообщает Hoops Rumors.
Зарплата Михайлюка в размере $ 1,6 млн станет официально гарантированной 21 ноября. Через год атакующий защитник станет ограниченно свободным агентом. Это означает, что у «Детройта» будет приоритетное право сохранить баскетболиста в своём составе, повторив любое предложение других клубов.
Михайлюк — 42-й номер драфта-2018. Минувший сезон начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но позже был выменян в «Детройт Пистонс». В регулярном чемпионате принял участие в 56 матчах, набирая 9,0 очка, собирая 1,9 подбора и 1,9 передачи. Святослав — один из лучших снайперов команды, реализовывает 40,4% броска из-за дуги.
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