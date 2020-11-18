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«Бостон» предложил «Хьюстону» мощный пакет за Джеймса Хардена

«Бостон» предложил «Хьюстону» мощный пакет за Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

«Бостон Селтикс» готов расстаться с Кембой Уокером и Гордоном Хэйвордом, чтобы обменять Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс», утверждает журналист Брэндон Робинсон.

«Нетс» и «Сиксерс» являются лидерами в борьбе за Джеймса Хардена, но в заключительной фазе в эту гонку может включится «Бостон» Они пытаются включить в сделку Кембу Уокера и Гордона Хэйворда в придачу к драфт-пикам и молодым игрокам, которые должны удовлетворить «Хьюстон», — написал Робинсон на своей странице в «Твиттере».

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил звёздный разыгрывающий Расселл Уэстбрук, недовольный направлением развития франшизы.

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