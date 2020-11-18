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Владимир Гомельский высказался о возможном переходе Джеймса Хардена в «Бруклин»

Владимир Гомельский высказался о возможном переходе Джеймса Хардена в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможном обмене Джемса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс».

«Возможный переход Хардена в «Бруклин» сразу сделает «Нетс» одним из претендентов на победу в чемпионате. Я не являюсь поклонником «Нетс», но смена тренера плюс усиление состава являются признаками серьёзного отношения нового владельца клуба к команде. Однако за Хардена предлагают сразу четырёх игроков, среди которых Аллен и Динвидди. То есть в команде останется только один центровой и один разыгрывающий. Возникает вопрос: что Нэш будет делать с ротацией?» — написал Гомельский на своём сайте.

Харден хочет перейти в «Бруклин Нетс» и пытается осуществить вариант с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности «Рокетс» бороться за титул.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Кроме того запрос на обмен выставил разыгрывающий Расселл Уэстбрук.

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