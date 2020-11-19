«Хьюстон» обменял Тревора Аризу
«Хьюстон Рокетс» обменял форварда Тревора Аризу в «Детройт Пистонс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
«Рокетс» отдали вместе с игроком 16-й пик драфта, а взамен получили пик первого раунда будущего драфта. «Хьюстон» получил возможность использовать исключение среднего уровня в это межсезонье, поскольку в сделке по Аризе разгрузил платёжную ведомость. Кроме того, «Рокетс» купил пик второго раунда драфта-2021 у «Пистонс» (получен от «Лейкерс») за $ 4,6 млн.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды «Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук запросили обмен.
- 19 ноября 2020
-
08:21
-
08:14
-
08:08
-
08:03
-
07:59
-
07:52
-
05:39
-
02:16
-
02:03
-
01:39
-
00:57
- 18 ноября 2020
-
23:46
-
23:01
-
22:50
-
22:48
-
21:21
-
20:59
-
20:13
-
19:54
-
18:40
-
18:13
-
17:50
-
16:53
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:37
-
14:59
-
13:55
-
13:38
-
12:24
-
11:44
-
11:30
-
10:20
-
10:00
Партнерский контент