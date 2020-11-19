«Хьюстон» обменял Тревора Аризу

«Хьюстон Рокетс» обменял форварда Тревора Аризу в «Детройт Пистонс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

«Рокетс» отдали вместе с игроком 16-й пик драфта, а взамен получили пик первого раунда будущего драфта. «Хьюстон» получил возможность использовать исключение среднего уровня в это межсезонье, поскольку в сделке по Аризе разгрузил платёжную ведомость. Кроме того, «Рокетс» купил пик второго раунда драфта-2021 у «Пистонс» (получен от «Лейкерс») за $ 4,6 млн.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды «Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук запросили обмен.