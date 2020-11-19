Леброн Джеймс отреагировал на травму ахилла у Клэя Томпсона

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал Клэя Томпсона, который на тренировке получил тяжёлую травму правой ноги. Предположительно, защитник «Голден Стэйт Уорриорз» повредил ахиллово сухожилие.

«Молюсь за то, чтобы у Клэя всё было хорошо. Чтобы не было ничего серьёзного», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».



МРТ Томпсону проведут позже и на её основе надеются получить больше информации о характере повреждения и предположительных сроках восстановления. Клэй пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва крестообразных связок левого колена. Травма ахилла считается не менее серьёзной и может привести к пропуску всего сезона.



Напомним, на состоявшемся драфте НБА «Голден Стэйт» выбрал центрового Джеймса Уайзмена. Под первым номером атакующий защитник Энтони Эдвардс ушёл в «Миннесоту». Разыгрывающий защитник Ламело Болл стал третьим номером драфта и будет выступать за «Шарлотт Хорнетс».