Ролевик «Лейкерс» разорвал контракт с клубом

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эйвери Брэдли отказался от опции продления контракта на сезон-2020/2021 и вышел на рынок свободных агентов, сообщает инсайдер Шамс Чарания.



За сезон-2020/2021 Брэдли мог получить $ 5 млн. В прошлом сезоне Брэдли набирал в среднем 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи за игру при точности трёхочковых 36,4%. Эйвери получил от клуба перстень чемпиона НБА, хотя не участвовал в рестарте по семейным причинам.



Ранее разыгрывающий «Лейкерс» Рэджон Рондо выставил непомерные финансовые запросы к организации, у которой нет свободных средств в платёжной ведомости. «Лейкерс» выменяли из «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающего Денниса Шрёдера с пониманием того, что Рондо покинет клуб и продолжит карьеру в другом месте.