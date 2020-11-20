«Нью-Йорк» борется с «Вашингтоном» за топ-снайпера НБА

Руководство «Вашингтон Уизардс» надеется сохранить в составе форварда сборной Латвии Дависа Бертанса, который в минувшем сезоне зарекомендовал себя как один из самых эффективных снайперов лиги. Вместе с тем заполучить баскетболиста хотят и в «Нью-Йорк Никс», клуб намерен побороться с «Уизардс» за Бертанса.
Сам Давис, вероятнее всего, будет пытаться подписать контракт с окладом около $ 15 млн в год.
В минувшем регулярном чемпионате баскетболист сборной Латвии принял участие в 54 матчах, набирая в них 15,4 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,7 передачи. При этом процент реализации бросков из-за дуги составлял 43,4. Бертанс занял шестое место в НБА по точности трёхочковых.
Напомним, что брат Дависа — Дайрис Бертанс — защищает цвета «Химок» из Московской области.
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