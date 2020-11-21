Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон отреагировали на сильные трансферные ходы «Лейкерс»
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, судя по всему, позитивно оценил последние шаги руководства клуба по усилению состава команды. Напомним, калифорнийцы смогли заполучить разыгрывающего защитника Денниса Шрёдера и тяжёлого форварда Монтрезла Харрелла.
Леброн разместил фото баскетболистов в форме «Лейкерс» в «сториз» на своей странице в «Инстаграме», наложив на изображение эмодзи, которое призывает всех замолчать.
Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон также не оставил без внимания усилия руководства клуба.
«С приходом Харрелла, Шрёдера и Мэттьюза состав „Лейкерс“ станет моложе и ещё талантливее, чем в предыдущем сезоне. Они будут на пути к повторению успеха», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
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