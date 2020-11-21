«Милуоки» совершил два мощных усиления на трансферном рынке

Тяжёлый форвард Бобби Портис и разыгрывающий Ди Джей Огастин стали игроками «Милуоки Бакс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Портис провёл прошлый сезон за «Нью-Йорк Никс», набирая 10,1 очка, собирая 5,1 подбора и выполняя 1,5 передачи в среднем за игру. Форвард стал свободным агентом после того, как «Нью-Йорк» отказался от опции продления контракта. За следующий сезон Портис мог заработать 15,7 млн долларов. Бобби заключил двухлетний контракт с «Милуоки», который включает опцию игрока на второй год.

Ди Джей Огастин подписал контракт на 3 года и $ 21 млн. 33-летний разыгрывающий провёл предыдущие четыре сезона в «Орландо Мэджик». В прошлом сезоне Огастин набирал 10,5 очка, собирал 2,1 подбора и выполнял 4,6 передачи в среднем за игру.