Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Фред Ванвлит подписал контракт на $ 85 млн после выхода на рынок

Фред Ванвлит подписал контракт на $ 85 млн после выхода на рынок
Баскетбол / НБА 0

Защитник Фред Ванвлит договорился с «Торонто Рэпторс» о новом четырёхлетнем контракте на $ 85 млн, сообщает инсайдер Шамс Чарания. На четвертый год соглашения распространяется опция игрока.

Ванвлит рассчитывал получить хорошую зарплату на рынке.

«Я выиграл титул с «Торонто», и сейчас пришло время обналичить его. Что касается суммы контракта, то не будет такого, что буду смотреть исключительно на цифры. Но они будут иметь большое значение, так как хочу чувствовать, что клуб правильно понимает мою ценность как игрока», — заявил игрок.

Ванвлит все годы в НБА провёл в составе «Торонто Рэпторс». В 2019 году завоевал с командой титул. В минувшем регулярном чемпионате принял участие в 54 встречах (54 — в старте), набирая 17,6 очка, собирая 3,8 подбора, совершая 6,6 передачи и 1,9 перехвата. В плей-офф сыграл в 11 встречах, набирая 19,6 очка, собирая 3,9 подбора и совершая 6,9 передачи.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020