Фред Ванвлит подписал контракт на $ 85 млн после выхода на рынок

Защитник Фред Ванвлит договорился с «Торонто Рэпторс» о новом четырёхлетнем контракте на $ 85 млн, сообщает инсайдер Шамс Чарания. На четвертый год соглашения распространяется опция игрока.

Ванвлит рассчитывал получить хорошую зарплату на рынке.

«Я выиграл титул с «Торонто», и сейчас пришло время обналичить его. Что касается суммы контракта, то не будет такого, что буду смотреть исключительно на цифры. Но они будут иметь большое значение, так как хочу чувствовать, что клуб правильно понимает мою ценность как игрока», — заявил игрок.

Ванвлит все годы в НБА провёл в составе «Торонто Рэпторс». В 2019 году завоевал с командой титул. В минувшем регулярном чемпионате принял участие в 54 встречах (54 — в старте), набирая 17,6 очка, собирая 3,8 подбора, совершая 6,6 передачи и 1,9 перехвата. В плей-офф сыграл в 11 встречах, набирая 19,6 очка, собирая 3,9 подбора и совершая 6,9 передачи.