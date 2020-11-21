«Бруклин» увёл у «Хьюстона» извесного экс-напарника Дюранта по «Оклахоме»

Форвард Джефф Грин подписал контракт с «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Грин набирал в среднем 11,6 очка и 5,0 подбора в 12 матчах в плей-офф НБА сезона-2019/2020 за «Хьюстон Рокетс», реализуя 42,6% дальних попыток. 34-летний Грин встретился с «Хьюстоном» в пятницу, но в итоге предпочёл присоединиться к другому контендеру НБА. Грин ранее выступал в «Оклахома-Сити Тандер» вместе со звездой «Нетс» Кевином Дюрантом, который также хочет видеть в своей команде защитника «Рокетс» Джеймса Хардена, ещё одного из своих экс-одноклубников.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. В связи с этим Харден и Уэстбрук запросили обмен из команды.
- 21 ноября 2020
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