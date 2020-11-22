«Денвер» выдал контракт 4-кратному участнику Матча звёзд НБА
«Денвер Наггетс» заключили однолетний контракт с тяжёлым форвардом Полом Миллсэпом, сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Миллсэп уже прошёл пик карьеры, но по-прежнему обладает лидерским качествами и навыками в обороне, которые могут помочь клубу из Колорадо. Миллсэп — 4-кратный участник Матча звёзд. Лучшие годы карьеры Пол провёл в «Атланта Хоукс», с которой неоднократно выходил в плей-офф Восточной конференции НБА.
Напомним, минувший сезон 36-летний Миллсэп провёл в стане «Денвер Наггетс». В регулярном чемпионате он принял участие в 51 матче, набирая в них 11,6 очка, собирая 5,7 подбора и совершая 1,6 передачи. В плей-офф минувшего сезона на его счету 19 игр, в которых он собирал коллекцию из 8,0 очка и 4,7 подбора.
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