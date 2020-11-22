«Рокетс», «Даллас», «Никс», «Санз», «Уизардс», «Мемфис» и «Орландо» сделали ходы на рынке

«Орландо Мэджик» подписал контракт с тяжёлым форвардом Гэри Кларком. Соглашение рассчитано на два года, игрок по нему заработает $ 4,1 млн. Кларк выступал в прошлом сезоне в составе «Орландо», набирая 3,6 очка и совершая 2,9 подбора в матче.
«Мемфис Гриззлиз» заключил соглашение на четыре года с Джоном Кончаром. Игрок заработает по контракту $ 9 млн. Таким образом, Кончар продолжит выступать в «Мемфисе». В прошлом сезоне он сыграл в 19 встречах, набирая 2,8 очка и совершая 2,5 подбора за игру.
«Вашингтон Уизардс» подписал контракт с бразильским разыгрывающим Раулом Нето. Соглашение рассчитано на один сезон, по нему игрок заработает $ 1,8 млн. В прошлом сезоне Нето выступал в составе «Филадельфии Севенти Сиксерс», набирая 5,1 очка, совершая 1,1 подбора и отдавая 1,8 результативной передачи в матче.
«Хьюстон Рокетс» подписал контракт с тяжёлым форвардом Кенни Вутеном на рынке отказов. Игрок не был выбран на драфте 2019 года, но был приглашён в «Нью-Йорк Никс». Из-за травмы большого пальца руки он не сыграл ни в одном матче в прошлом сезоне.
«Даллас Маверикс» близок к подписанию контракта с Уэсли Айванду. Игрок в прошлом сезоне выступал за «Орландо», набирая 5,8 очка, совершая 2,5 подбора и отдавая 1,2 результативной передачи в матче.
«Нью-Йорк Никс» договорился о контракте с Нерленсом Ноэлом. Соглашение будет подписано на один сезон. В прошлом сезоне Ноэл выступал в «Оклахома-Сити Тандер », набирая 7,4 очка и совершая 4,9 подбора в матче.
Кроме того, однолетнее соглашение с «Никс» подпишет разыгрывающий Элфрид Пэйтон. В прошлом сезоне он также выступал за «Нью-Йорк Никс», набирая 10,0 очка, совершая 4,7 подбора и отдавая 7,2 результативной передачи в матче.
Разыгрывающий Джевон Картер подписал новый контракт с «Финикс Санз» на три года. Игрок заработает за это время $ 11,5 млн. В прошлом сезоне в составе «Санз» Картер провёл 58 встреч, набирая 4,9 очка, совершая 2,0 подбора и отдавая 1,4 результативной передачи в матче.
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