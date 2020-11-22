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Дуайт Ховард отреагировал на переход в «Филадельфию»

Дуайт Ховард отреагировал на переход в «Филадельфию»
Баскетбол / НБА 0

Новобранец «Филадельфии Сиксерс» Дуайт Ховард ответил на твит генерального менеджера команды Дэррила Мори, который поприветствовал центрового в Пенсильвании.

«Спасибо. Очень благодарен за эту возможность. Давайте принесём титул в „Филадельфию“, — написал Ховард на своей странице в социальной сети.

Напомним, Ховард перешёл в «Филадельфию Сиксерс» из «Лос-Анджелес Лейкерс». Такое решение баскетболиста стало для многих неожиданностью. Позже сообщалось, что Дуайт пошёл на такой шаг, потому что не был доволен тем количеством игрового времени, которое получал в Калифорнии. Напомним, в сезоне-2019/2020 Ховард вместе с «Лейкерс» завоевал титул чемпиона. Это был первый трофей в карьере опытного центрового.

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