Итудис: наши соперники из «Пармы» — молодцы, но чудеса случаются лишь раз

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче с «Пармой». Специалист отдал должное пермякам, но отметил, что «чудеса случаются лишь раз», очевидно, намекая на то, что «Парма» не так давно нанесла «армейцам» поражение, отыграв 22 очка отставания по ходу четвёртой четверти.

«Прежде всего хочу поздравить свою команду с победой. После двух выездных матчей Евролиги, безусловно, команда была под нагрузкой. Старт матча получился не идеальным. Мы проигрывали 1:9, совершали потери и не попадали открытые броски. Но после поймали свой ритм, находили возможности для атак и набрали своё количество очков.

Наши соперники из «Пармы» — молодцы, но чудеса случаются лишь один раз. Сегодня мы сыграли собранно и добились победы. Также хочу поблагодарить болельщиков, которых сегодня было много. Несмотря на все обстоятельства, они пришли на игру и создали хорошую атмосферу", — приводит слова Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.