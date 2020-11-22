Богдану Богдановичу предложили контракт на $ 72 млн. Он ответил
Клуб НБА «Атланта Хоукс» предложил ограниченно свободному агенту Богдану Богдановичу четырёхлетний контракт на $ 72 млн, сообщает инсайдер The Athletic Крис Киршнер. Игрок согласился его принять.
«Сакраменто» имеет право в течение 48 часов повторить предложение, которое «Хоукс» сделали Богдановичу. По данным инсайдера Сэма Эмика, «Хоукс» уверены, что «Кингз» не повторят их предложение. В минувшем сезоне сербский защитник набирал за «Сакраменто» 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.
Сообщалось, что Богданович перейдёт в «Милуоки Бакс» из «Сакраменто Кингз» по схеме сайн-энд-трейд, но сделка сорвалась. «Атланта Хоукс» помимо попытки заполучить Богдановича также ранее выдала крупные контракты Рэджону Рондо и Данило Галлинари.
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