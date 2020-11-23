Стало известно, почему Энтони Дэвис до сих пор не подписал контракт с «Лейкерс»

Согласно сообщению журналиста Брэда Тёрнера, Энтони Дэвис хочет увидеть новый ростер «Лос-Анджелес Лейкерс», перед тем как подписать новый контракт с клубом.
«Дэвис хотел посмотреть, как будет выстроена команда, прежде чем определить срок своего контракта», — приводит слова Тёрнера Top Ball Coverage в «Твиттере».
Ранее Энтони высказался о первом трансфере «Лейкерс» в межсезонье — выменянном из «Оклахома-Сити Тандер» разыгрывающем Деннисе Шрёдере.
«Это хорошее приобретение, он может быть лучшим шестым игроком в каждом сезоне, а в прошлом хорошо смотрелся вместе с Крисом Полом и Шэем Гилджес-Александером. Это хорошая сделка для «Лейкерс», он жёсткий, умеет как бросить, так и пройти под кольцо», — сказал Дэвис.
Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». Он помог франшизе завоевать титул чемпиона НБА. Средние показатели Энтони в сезоне-2019/2020 составили 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота в среднем за игру.
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