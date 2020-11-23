Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Яннис Адетокунбо тренируется с легендой ЦСКА

Яннис Адетокунбо тренируется с легендой ЦСКА
Баскетбол / НБА 0

Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал на своей странице в «Твиттере» фото, на которых показано, как он готовится к новому сезону НБА. Форвард находится в Греции, где проводит совместные тренировки с легендой московского ЦСКА Теодоросом Папалукасом.

«Знаток игры Теодорос Папалукас», — подписал снимки Яннис.

Фото доступно на странице Янниса Адетокунбо в «Твиттере».

43-летний Папалукас – двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА, а также чемпион Европы 2005 года в составе сборной Греции. В настоящее время он является директором Академии Eurohoops.

Ранее сообщалось, что Яннис Адетокунбо всё же согласится подписать новый супермаксимальный контракт с «Милуоки Бакс». В минувшем сезоне он получил приз MVP.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020