Яннис Адетокунбо тренируется с легендой ЦСКА
Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал на своей странице в «Твиттере» фото, на которых показано, как он готовится к новому сезону НБА. Форвард находится в Греции, где проводит совместные тренировки с легендой московского ЦСКА Теодоросом Папалукасом.
«Знаток игры Теодорос Папалукас», — подписал снимки Яннис.
Фото доступно на странице Янниса Адетокунбо в «Твиттере».
43-летний Папалукас – двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА, а также чемпион Европы 2005 года в составе сборной Греции. В настоящее время он является директором Академии Eurohoops.
Ранее сообщалось, что Яннис Адетокунбо всё же согласится подписать новый супермаксимальный контракт с «Милуоки Бакс». В минувшем сезоне он получил приз MVP.
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