Сергей Панов: желание играть за сборную у Андрея Воронцевича зашкаливает

Генеральный менеджер сборной России Сергей Панов оценил готовность свободного агента форварда Андрея Воронцевича сыграть в квалификации Евробаскета.
«Воронцевич и Валиев — игроки высокого уровня. Они достойны того, чтобы играть в сборной России. Нехватка игр у них компенсируется желанием. Воронцевич интенсивно тренировался, желание играть за сборную у него зашкаливает. На этих позициях мало кто может бороться с ними из россиян.
У нас 13 игроков в обойме. Ждем еще игроков, которые подъедут. Надеемся, у нас даже будут запасные на матчах. Здесь собрались ребята с амбициями, голодные до побед, до участия в сборной. Есть сплав опыта и молодости, у нас хороший баланс. Обыгрывать Эстонию и Италию можно в таком составе. Не всегда игроки, которые считаются звездами, могут принести пользу сборной. Будем работать, у нас есть все шансы выиграть", — цитирует Панова «Р-Спорт».
Мужская сборная России сыграет с Эстонией и Италией в отборочном турнире чемпионата Европы 28 и 30 ноября. В данный момент в расположении сборной России находятся 13 игроков, среди которых два баскетболиста без клубов – Воронцевич и Евгений Валиев.
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