Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Торонто» подписал контракт с украинским игроком

«Торонто» подписал контракт с украинским игроком
Баскетбол / НБА 0

Украинский центровой Алексей Лень согласовал контракт с клубом «Торонто Рэпторс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.

Лень сменил «Сакраменто Кингз» на «Рэпторс», которые как минимум на старте будущего сезона будут выступать во Флориде в городе Тампе. Лень начинал прошлый сезон в «Атланта Хоукс», которая в 2018-м подписала его на двухлетний контракт. В ходе сезона Алексея обменяли в «Сакраменто». В прошлом сезоне Лень сыграл 55 матчей, набирая 8,0 очка и собирая 5,8 подбора в матче.

Во время работы рынка свободных агентов «Рэпторс» уже подписали два контракта с центровыми: двухлетние соглашения — с австралийцем Ароном Бэйнсом и канадцем Крисом Буше. Стартовые «большие» «Торонто» последних сезонов Серж Ибака и Марк Газоль покинули команду.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020