«Торонто» подписал контракт с украинским игроком
Украинский центровой Алексей Лень согласовал контракт с клубом «Торонто Рэпторс», сообщает инсайдер Шамс Чарания.
Лень сменил «Сакраменто Кингз» на «Рэпторс», которые как минимум на старте будущего сезона будут выступать во Флориде в городе Тампе. Лень начинал прошлый сезон в «Атланта Хоукс», которая в 2018-м подписала его на двухлетний контракт. В ходе сезона Алексея обменяли в «Сакраменто». В прошлом сезоне Лень сыграл 55 матчей, набирая 8,0 очка и собирая 5,8 подбора в матче.
Во время работы рынка свободных агентов «Рэпторс» уже подписали два контракта с центровыми: двухлетние соглашения — с австралийцем Ароном Бэйнсом и канадцем Крисом Буше. Стартовые «большие» «Торонто» последних сезонов Серж Ибака и Марк Газоль покинули команду.
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