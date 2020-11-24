Паскуаль и Понитка прокомментировали победу над «Басконией» в гостях

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль и форвард Матеуш Понитка поделились мнением после выездной победы в перенесённом матче 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (77:70).
«Мы не очень хорошо начали игру, но после показали хороший баскетбол. В защите мы выступили очень крепко против такого тяжелого соперника, а в нападении шаг за шагом играли лучше и лучше. В первой половине матча мы допустили 9 потерь, но во второй половине мы контролировали мяч лучше. Был сложный момент в начале третьей четверти, но после него мы контролировали игру до конца. Мы ещё в начале сезона и мы должны усердно работать, чтобы продолжить выступать также», — цитирует Паскуаля официальный сайт «Зенита».
«Очень рад этой победе. Сейчас у нас сложное расписание — приходится возвращаться в Петербург и вновь лететь на игры. Я думаю медленно, но мы возвращаемся в свой игровой ритм и очень горжусь своей командой. Игра — это не о том, как ты начнёшь, а о том, как закончишь матч. Мы должны продолжать в том же ритме, веди через три дня нам вновь предстоит важная встреча», — добавил Понитка.
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