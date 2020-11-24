«Лейкерс» объявили о переходе Альфонзо Маккинни
Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» официально объявил о переходе в команду лёгкого форварда Альфонзо Маккинни.
Маккини перешёл в калифорнийский клуб в результате обмена центрового Джавейла Макги в «Кливленд Кавальерс». В обмен на Макги и драфт-пик 2-го раунда действующие чемпионы НБА получили негарантированные контракты Маккинни ($ 1,8 млн) и Джордана Белла ($ 1,8 млн) — и приняли решение сохранить Маккинни в составе.
В сезоне-2019/2020 Альфонзо Маккинни выступал за «Кливленд». В составе команды из Огайо он набирал в среднем 4,6 очка за матч и делал 2,8 подбора. Ранее игрок также выступал за «Торонто Рэпторс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Маккинни — серебряный призёр чемпионата мира 2016 года по баскетболу 3х3.
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