Кендрик Перкинс назвал главного лузера рынка свободных агентов НБА

Чемпион НБА и аналитик ESPN Кендрик Перкинс ответил на просьбу журналистки Рэйчел Николс назвать лучшие и худшие команды НБА на рынке свободных агентов в это межсезонье.
«Лос-Анджелес Клипперс» стал самым большим лузером на рынке свободных агентов. Лоуренс Фрэнк и Стив Баллмер абсолютно ничего не сделали для улучшения своей организации! Продолжайте в том же духе...» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс» в минувшем сезоне. Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии, а в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104). Клуб хотел усилиться в предстоящее межсезонье.
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