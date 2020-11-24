Кендрик Перкинс назвал главного лузера рынка свободных агентов НБА

Чемпион НБА и аналитик ESPN Кендрик Перкинс ответил на просьбу журналистки Рэйчел Николс назвать лучшие и худшие команды НБА на рынке свободных агентов в это межсезонье.



«Лос-Анджелес Клипперс» стал самым большим лузером на рынке свободных агентов. Лоуренс Фрэнк и Стив Баллмер абсолютно ничего не сделали для улучшения своей организации! Продолжайте в том же духе...» — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс» в минувшем сезоне. Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии, а в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104). Клуб хотел усилиться в предстоящее межсезонье.