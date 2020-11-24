Стали известны детали соглашения «Лейкерс» с Марком Газолем

Испанский центровой Марк Газоль договорился о подписании контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Соглашение рассчитано на два года. За это время баскетболист сможет заработать $ 5,3 млн. При этом у Газоля нет опции в контракте на второй сезон.
Напомним, что Марк Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс». На испанца также претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытались убедить Газоля заключить новый контракт.
В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.
В прошлом в «Лейкерс» выступал старший брат Марка Пау Газоль.
- 24 ноября 2020
-
19:29
-
18:58
-
18:38
-
18:00
-
17:00
-
16:44
-
16:03
-
15:35
-
15:28
-
14:23
-
13:34
-
12:36
-
11:07
-
10:46
-
10:02
-
09:46
-
09:23
-
09:07
-
08:48
-
08:22
-
08:13
-
08:01
-
07:05
-
02:36
-
01:02
-
00:46
-
00:39
-
00:32
-
00:20
-
00:04
- 23 ноября 2020
-
23:18
-
23:18
-
21:53
-
21:46
-
21:40