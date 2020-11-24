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Стали известны детали соглашения «Лейкерс» с Марком Газолем

Стали известны детали соглашения «Лейкерс» с Марком Газолем
Баскетбол / НБА 0

Испанский центровой Марк Газоль договорился о подписании контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Соглашение рассчитано на два года. За это время баскетболист сможет заработать $ 5,3 млн. При этом у Газоля нет опции в контракте на второй сезон.

Напомним, что Марк Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс». На испанца также претендовали «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс». «Рэпторс» также пытались убедить Газоля заключить новый контракт.

В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.

В прошлом в «Лейкерс» выступал старший брат Марка Пау Газоль.

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