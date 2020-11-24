«Локомотив-Кубань» на полгода потерял Алана Уильямса
Начальник медицинского штаба «Локомотива-Кубань» Константин Шубин рассказал о характере травмы центрового Алана Уильямса, операции и сроках восстановления. Уильямс пропустит примерно полгода из-за травмы колена.
«Во время матча с «Енисеем» Алан Уильямс получил травму левого коленного сустава. Вчера в Москве была проведена диагностика, поставлен диагноз – полный разрыв связки надколенника. Сегодня в одной из ведущих российских клиник Алану была сделана операция по восстановлению этой связки. Операция прошла успешно. Еще на несколько дней он останется в клинике, после этого начинаем восстановление, которое, по предварительным оценкам, займет порядка шести месяцев», — приводит слова Шубина официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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