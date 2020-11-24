Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Локомотив-Кубань» на полгода потерял Алана Уильямса

«Локомотив-Кубань» на полгода потерял Алана Уильямса
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Начальник медицинского штаба «Локомотива-Кубань» Константин Шубин рассказал о характере травмы центрового Алана Уильямса, операции и сроках восстановления. Уильямс пропустит примерно полгода из-за травмы колена.

«Во время матча с «Енисеем» Алан Уильямс получил травму левого коленного сустава. Вчера в Москве была проведена диагностика, поставлен диагноз – полный разрыв связки надколенника. Сегодня в одной из ведущих российских клиник Алану была сделана операция по восстановлению этой связки. Операция прошла успешно. Еще на несколько дней он останется в клинике, после этого начинаем восстановление, которое, по предварительным оценкам, займет порядка шести месяцев», — приводит слова Шубина официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020