Расселл Уэстбрук больше неинтересен «Нью-Йорку»

По данным инсайдера НБА Иэна Бегли, «Нью-Йорк Никс» больше не ведёт переговоры об обмене защитника «Хьюстон Рокетс» Расселла Уэстбрука по той же причине, по которой они не были заинтересованы в подписании контракта с форвардом Гордоном Хэйвордом.

«Президент баскетбольных операций „Никс“ Леон Роуз не чувствовал, что настало время брать на себя долгосрочные финансовые обязательства перед игроком в расцвете сил, вроде Хэйворда или Уэстбрука. У „Никс“ теперь есть пять игроков, которые могут играть на позиции разыгрывающего. Они подписали контракт с Остином Риверсом, Элфридом Пэйтоном и Майлзом Пауэллом, у них в составе уже были Деннис Смит-младший и Франк Нтиликина. Они также выбрали на драфте Иммануэля Куикли, который может закрыть обе позиции в задней линии”, — приводит слова Бэгли Essentially Sports.