Айзея Томас: я три года играл на одной ноге против лучших игроков мира

Бывший игрок «Бостон Селтикс» Айзея Томас готов возобновить карьеру после травмы, которую он получил в плей-офф 2017 года. Он рассказал, что Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг и Джон Уолл были впечатлены его формой после недавней совместной тренировки.



«Эти парни сказали: «Чёрт возьми, с возвращением. Ты действительно похож на себя прежнего». Это только придало мне ещё больше уверенности, что я снова могу играть. Я имею в виду, что это был словно взрыв внутри. Меня никто так не мотивировал со времён, когда на мне была форма «Селтикс». Когда я смог показать себя на фоне игроков уровня MVP, это стало свидетельством, что моя сила и скорость на месте», — рассказал Айзея.



Томас признался, что после той травмы не полностью выздоровел, но все ещё пытался играть, проведя за последние три сезона 84 матча.



«Я действительно играл на одной ноге против лучших игроков мира. Это было сложно для всех. Мне просто нужно было настроить свою игру так, чтобы я мог оказывать влияние любым возможным способом. Полагаясь на свой бросок в прыжке больше, чем обычно. Теперь я могу двигаться, проходить к кольцу и оказывать давление на защиту», — цитирует Томаса Essentially Sports.