«Лейкерс», «Клипперс» и «Хьюстон» сделали новые ходы на рынке

«Лос-Анджелес Лейкерс» заключили соглашение по схеме Exhibit 10 с форвардом Тресом Тинклом, сообщает инсайдер The Stadium Джефф Гудман. Тинкл не был выбран на драфте НБА 2020 года. Прошлый сезон NCAA игрок Университета Орегон Стэйт завершил со средними показателями 18,5 очка и 8,8 подбора.

Бывший разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Кай Боумэн подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает инсайдер Шамс Чарания. Баскетболист поборется за место в заявке на сезоне в тренировочном лагере. В 45 матчах за «Уорриорз» в прошлом сезоне Боумэн выдал средние показатели 7,4 очка, 2,7 подбора, 2,9 передачи и 1,0 перехвата.

Свободный агент Бруно Кабокло подписал с «Хьюстон Рокетс» новый контракт на 2 года, на второй год действует опция команды. Кабокло перешел в «Хьюстон» перед дедлайном в результате обмена с «Мемфис Гриззлиз». Форвард в 8 матчах в среднем набирал 3,5 очка и совершал 2,0 подбора.