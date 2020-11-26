НБА приняла решение по списанию «мёртвого» контракта Луола Денга с платёжки «Лейкерс»

НБА отказалась списать с платёжной ведомости «Лос-Анджелес Лейкерс» зарплату Луола Денга в размере $ 5 млн до 2022 года, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
«Лейкерс» ссылались на тот факт, что Денг не может продолжить карьеру, что является основанием для списания «мёртвых» денег из платежой ведомости. «Лос-Анджелес» хотел освободить дополнительные средства в платёжке для трат на рынке свободных агентов в межсезонье. НБА отклонила запрос, поскольку Денг завершил карьеру осенью 2019 года по личному желанию, а не из-за травмы.
Клуб должен заплатить Денгу $ 5 млн в следующем сезоне и в сезоне-2021/2022. Контракт Денга был выкуплен с «растяжкой» в 2018 году, игрок завершил карьеру осенью прошлого года. В 2016 году Денг подписал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт на $ 72 млн. Оправдать ожидания двукратный участник Матча звёзд НБА не смог. «Лейкерс» вывели его из ротации, а затем выкупили контракт.
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