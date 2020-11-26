Кевин Херви назвал лучших игрока и команду НБА, а также выбрал между Дончичем и Новицки

Форвард «Локомотива-Кубань» Кевин Херви прошёл блиц-опрос в интервью официальному сайту клуба

"— Лучший игрок в НБА прямо сейчас?

— Кевин Дюрант. Идеальные габариты и бросок. За всю свою карьеру у него более 50% реализации средних и более 40% реализации трёхочковых бросков. Лучший игрок.

— Лучшая команда в НБА?

— «Лейкерс». Они заслуженно выиграли чемпионат.

— Американский футбол или бейсбол?

— Если речь о том, какой из этих видов спорта я люблю смотреть, то выберу американский футбол. Все бьют и толкают друг друга, очень интересно!

— Города: Даллас или Арлингтон?

— Арлингтон – это мой дом, но в Далласе мне комфортней. Так что выберу Даллас.

— G League или Еврокубок?

— Еврокубок, безусловно.

— Лука Дончич или Дирк Новицки?

— Я люблю «Маверикс» (речь о «Далласе», конечно. – Прим. lokobasket.com), поэтому здесь могу порассуждать. Лука Дончич – тот игрок, которого просто никогда не было в команде, просто уникум. Но Дирк – это настоящая легенда клуба… Слушай, это нечестно, нельзя сделать выбор между этими двумя игроками. Так что я выбираю оба варианта!

— Текс-мекс или барбекю?

— Мне нравится и текс-мекс, но если выбирать, то я за барбекю!

— Евгений Пашутин или Билли Донован?

— Ну, тут всё понятно – Пашутин, конечно!"