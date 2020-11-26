Кевин Херви назвал лучших игрока и команду НБА, а также выбрал между Дончичем и Новицки

Форвард «Локомотива-Кубань» Кевин Херви прошёл блиц-опрос в интервью официальному сайту клуба
"— Лучший игрок в НБА прямо сейчас?
— Кевин Дюрант. Идеальные габариты и бросок. За всю свою карьеру у него более 50% реализации средних и более 40% реализации трёхочковых бросков. Лучший игрок.
— Лучшая команда в НБА?
— «Лейкерс». Они заслуженно выиграли чемпионат.
— Американский футбол или бейсбол?
— Если речь о том, какой из этих видов спорта я люблю смотреть, то выберу американский футбол. Все бьют и толкают друг друга, очень интересно!
— Города: Даллас или Арлингтон?
— Арлингтон – это мой дом, но в Далласе мне комфортней. Так что выберу Даллас.
— G League или Еврокубок?
— Еврокубок, безусловно.
— Лука Дончич или Дирк Новицки?
— Я люблю «Маверикс» (речь о «Далласе», конечно. – Прим. lokobasket.com), поэтому здесь могу порассуждать. Лука Дончич – тот игрок, которого просто никогда не было в команде, просто уникум. Но Дирк – это настоящая легенда клуба… Слушай, это нечестно, нельзя сделать выбор между этими двумя игроками. Так что я выбираю оба варианта!
— Текс-мекс или барбекю?
— Мне нравится и текс-мекс, но если выбирать, то я за барбекю!
— Евгений Пашутин или Билли Донован?
— Ну, тут всё понятно – Пашутин, конечно!"
- 26 ноября 2020
-
12:13
-
12:03
-
11:54
-
11:20
-
10:14
-
09:53
-
09:45
-
09:20
-
08:47
-
08:25
-
08:19
-
07:00
-
06:10
-
05:15
-
04:30
-
03:07
-
02:03
-
01:45
-
01:40
-
01:36
-
01:31
-
01:20
-
01:06
-
00:51
-
00:51
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:20
- 25 ноября 2020
-
23:55
-
22:41
-
22:03
-
21:42
-
20:13
-
20:10