Кевин Херви — о переезде из США в Россию: я понятия не имел, что меня ждёт дальше

Форвард «Локомотива-Кубань» Кевин Херви рассказал, как ему далось решение переехать в Россию после выступления в клубе НБА «Оклахома-Сити Тандер».
«Конечно, я понятия не имел, что меня ждёт дальше. Я не был в курсе, что за «Локо» играют Алан, Джордан, Уилл или Реджи. Я просто сказал своему агенту, что он должен найти мне хорошее местечко, где я буду играть. И это может быть любая страна, не было приоритета и желания оставаться именно в США. Мне хотелось играть, вот и всё. После «пузыря» я проводил всё время дома. Просто тренировался и ждал новых вызовов. Когда мне позвонил Дрю (агент Эндрю Моррисон. – Прим. ред.) и сказал, что есть вариант в России, то я был очень взволнован и немного удивлён, но потом подумал: а почему бы и нет! Россия находится очень далеко от моего дома, но это моя работа, к тому же я прекрасно себя чувствую в Краснодаре и очень рад, что моя карьера развивается именно таким образом. Новый вызов, новый опыт – это круто!» — цитирует Херви официальный сайт краснодарского клуба.
- 26 ноября 2020
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